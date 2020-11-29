Баффер не стал объявлять результат боя Тайсона и Джонса

В Лос-Анджелесе прошел бой между двумя легендами бокса: Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Поединок продлился все отведенные 8 раундов и завершился вничью.

Результат должен был объявить знаменитый конферансье бокса 76-летний Майк Баффер. Однако вместо него это сделал журналист, который брал у Тайсона и Джонса интервью, сам Баффер на ринге результат не объявлял.

Бой проходил по особым правилам: каждый из 8 раундов длился две минуты. Перчатки были крупнее обычных — весом в 12 унций. В этом бою не было официальных судей и изначально не был предусмотрен нокаут. Поединок должен был быть остановлен, если у одного из бойцов появится рассечение.

51-летний Джонс свой предыдущий бой провел в феврале 2018 года, выиграв по очкам в десяти раундах у Скотта Сигмона.

54-летний Тайсон не выступал на официальном уровне с июня 2005 года. Тогда он отказался продолжать боксировать после 6-го раунда, тем самым уступив Кевину Макбрайду.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя.