Форман высоко оценил качество боя между Тайсоном и Джонсом

Бывший чемпиона мира в тяжелом весе Джордж Форман высоко оценил качество боя между 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом. Поединок, который прошел в США, завершился вничью.

«Я смогу сказать: «Я видел это». Тайсон сделал все, чтобы нокаутировать Джонса. Рой сделал все, чтобы в последнем раунде избежать силовых ударов Майка. Лучший выставочный бой, который я видел», — написал Форман в Twitter.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя.