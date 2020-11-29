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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Форман высоко оценил качество боя между Тайсоном и Джонсом

12:10
Джордж Форман. Фото AFP
Джордж Форман. Фото AFP
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Бывший чемпиона мира в тяжелом весе Джордж Форман высоко оценил качество боя между 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом. Поединок, который прошел в США, завершился вничью.

«Я смогу сказать: «Я видел это». Тайсон сделал все, чтобы нокаутировать Джонса. Рой сделал все, чтобы в последнем раунде избежать силовых ударов Майка. Лучший выставочный бой, который я видел», — написал Форман в Twitter.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя.

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