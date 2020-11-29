Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Джонс не против провести реванш с Тайсоном в России

13:20
29 ноября. Лос Анджелес. Рой Джонс. Фото USA Today Sports
29 ноября. Лос Анджелес. Рой Джонс. Фото USA Today Sports
Теги:

Бывший чемпион мира по боксу в 4 весовых категориях Рой Джонс заявил «СЭ», что не исключает реванша с Майком Тайсоном в России.

«Прекрасный вечер, прекрасный бой. Тайсон — реально тот, каким он о себе рассказывает. Я рад, что мы подарили людям развлечение, особенно с учетом всей это ситуации с Covid-19. Для меня это стоило того, чтобы рисковать жизнью.

Мне понравилось, как все прошло, и — кто знает — может, мы сможем сделать реванш в России", — сказал Джонс «СЭ».

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса прошел в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Выставочный поединок продлился все 8 раундов и закончился ничьей.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир