Джонс не против провести реванш с Тайсоном в России

Бывший чемпион мира по боксу в 4 весовых категориях Рой Джонс заявил «СЭ», что не исключает реванша с Майком Тайсоном в России.

«Прекрасный вечер, прекрасный бой. Тайсон — реально тот, каким он о себе рассказывает. Я рад, что мы подарили людям развлечение, особенно с учетом всей это ситуации с Covid-19. Для меня это стоило того, чтобы рисковать жизнью.

Мне понравилось, как все прошло, и — кто знает — может, мы сможем сделать реванш в России", — сказал Джонс «СЭ».

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса прошел в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Выставочный поединок продлился все 8 раундов и закончился ничьей.