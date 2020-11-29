Тактаров заявил, что Рой Джонс специально не добивал Майка Тайсона

Победитель турнира UFC6, актер кино Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» исход боя Майк Тайсон — Рой Джонс-младший. Выставочный поединок знаменитых боксеров завершился вничью.

— Ребята попытались что-то сделать, раз больше нет никаких событий — это было событие, — сказал «СЭ» Тактаров. — Тайсон заработал на дорогой корм для голубей — нормально.

Справедлив ли ничейный результат? Изначально было понятно, что это показательный бой, в котором главная задача боксеров — остановить руку за миллиметр от лица соперника. У Джонса был миллион возможностей попасть по Майку в последних четырех раундах, но он выбрал другу тактику. Рой все-таки моложе и относительно недавно еще выступал. Он был в лучшей форме.

— То есть Джонс специально не добивал?

— Конечно, там же была договоренность — делаем показательный бой. Это объявили сразу. Никто не собирался обманывать зрителей и говорить, что мы тут будем драться. Не знаю, как в России это все переводили. А тут, как заявляли, так и получилось. (Севастиан Терлецкий)