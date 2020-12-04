Сергей Харитонов: «Результат боя Тайсона и Джонса был известен заранее»

Результат выставочного боя между ветеранами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом был известен заранее, заявил на подкасте Авраама Руссо российский боец ММА Сергей Харитонов.

Поединок состоялся на прошлой неделе в Лос-Анджелесе. Бой закончился вничью.

«Я знал результат заранее, потому что мне также поединок с Тайсоном предлагали и сказали, что победителя не будет, а будет объявлена ничья, — сказал Харитонов. — Я должен был до конца года встретиться с Майком в ринге. Было предложение, но из-за пандемии никто не знал число. Мы должны были боксировать в России — либо в Москве, либо Екатеринбурге, либо каком-то другом городе».

«Были обсуждения, но конкретики не было. Мне поступило предложение, я дал согласие. Перед этим мне сказали: «Сергей, все-таки Майку Тайсону 54 года, тебе нельзя...» Мне сразу сказали, что не будет победителя в этом году. Я заранее знал, что в его бою с Джонсом будет ничья. У них была такая договоренность», — отметил боец ММА.