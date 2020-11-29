Тайсон: «Мне от жизни много не надо. Голуби, красивая одежда, травка»

Бывший чемпион мира Майк Тайсон после поединка с Роем Джонсом поделился мыслями о продолжении карьеры. Выставочный бой между 54-летним Тайсоном и 51-летним Джонсом прошел все 8 раундов и завершился вничью.

«Только сейчас, в 54 года, я осознал, что ничего не понимал, когда был чемпионом, — сказал Тайсон на пресс-конференции. — Раньше я обучался быстрому убийству в ринге, но с возрастом я стал учиться продолжительности. Как драться долго. Я воспринимал свою молодость и дар как должное и ничего не знал о себе.

Теперь я понимаю, что этот дар, который дан мне, он не только для меня. Я должен помогать другим людям. Мне самому не так много надо от жизни. У меня есть мои голуби, мои красивые шмотки, и больше мне ничего особенно не надо. Окей, голуби, одежда и еще травка. Конечно, у меня есть жена и дети, но вот голуби, одежда и травка — это то, что меня радует по-настоящему.

Я курю травку каждый день. Я курил ее перед боем. Не было и дня, чтобы я не курил ее. Какой эффект? Это не эффект, это то, кто я есть на самом деле. Кем я умру. Нет начала и нет конца. И нет объяснения. Таким я умру, и никто из нас ничего не знает о смерти. Может, когда я умру, я обрету другую жизнь. Чем проще тебе с самим с собой, тем проще тебе с идеей смерти. И чем проще тебе с идеей смерти, тем в большем мире ты с самим собой".