29 ноября РЕН ТВ в прямом эфире показал эксклюзивную трансляцию поединка Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего. Несмотря на раннюю трансляцию, по всей стране бой смотрели более 6 млн. человек. По России доля аудитории в возрастной категории 4+ составила 18,7 процента, в Москве — 19,3 процента, что обеспечило РЕН ТВ первое место в данном временном слоте во всех возрастных категориях. В частности, в Москве бой смотрел почти каждый второй взрослый мужчина, находившийся у телеэкрана: доля среди мужчин в аудитории 25-54 в столице составила 47 процентов. В целевой аудитории 25-54 РЕН ТВ также достиг рекордно высоких показателей: доля по России составила 23,3 процента, по Москве — 33,6 процента, а в пиковые моменты превышала 46 процентов.

Кроме того, прямой эфир боя на сайте РЕН ТВ смотрели 1,6 млн. человек.

Боксерский супербой проходил на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния, США) между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Несмотря на возраст боксеров, поединок вышел очень ярким, продлился все запланированные 8 раундов и завершился вничью. В России эксклюзивную возможность бесплатно посмотреть трансляцию боя зрителям предоставил телеканал РЕН ТВ.

Ранее «РЕН ТВ» уже проводил трансляции турниров по боксу, которые также занимали первые строчки рейтинга у мужской части аудитории в России.