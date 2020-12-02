Абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итоги боксерского боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

«Интересный бой. Мои преданные болельщики, которые смотрели его, думают, что когда-нибудь Хабиба так увидят. Им обоим за 50 лет, смотрел с интересом за ними. У меня двоякое чувство. Они заработали денег, большую часть потратят на благотворительность — это тоже мне нравится. Понравилось, что они друг другу большого урона не нанесли. Подвигались, вышли, как спарринг провели», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

Боксерский супербой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим проходил на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния, США). Несмотря на возраст боксеров, поединок продлился все запланированные 8 раундов и завершился вничью.