Российский боксер Дмитрий Кудряшов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат боя по боксу в тяжелом весе между Майком Тайсоном и Роем Джонсоном-младшим и рассказал, кого видит в качестве следующего соперника для Тайсона.

— Я не ожидал другого результата, — сказал Кудряшов «СЭ». — Это легенды спорта, которые все давным-давно доказали, и этот бой изначально не планировался как какое-то эпичное сражение. Мы увидели Тайсона и Джонса, мы увидели идолов бокса 90-х, которых, к сожалению, возраст не щадит. Но в их возрасте быть в ринге 8 раундов — больше дело. Здорово, что никто ни на кого не обиделся, что эти мужики выходят и показывают, что после 50 тоже есть жизнь. Физическое состояние у Тайсона отличное: я сам бываю в ринге и знаю, что это такое. Буквально 5 лет назад Тайсон был с лишним весом и совсем растренерован, а сейчас он хорош. Я думаю, не каждый молодой человек сможет повторить то, что делает сейчас Тайсон.

Следующий соперник для него? Холифилд. Он же готовится тоже. Я думаю, это было бы логично — принципиальное противостояние. Вряд ли мы увидим откусанное ухо, потому что Тайсон сейчас совсем другой, но все равно интересно, что ребята могут выдать. А реванш с Джонсом не нужен, у меня лично никакого спортивного интереса в этом нет. (Кристина Врабий)