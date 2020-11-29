Тайсон заявил, что не спал всю ночь перед боем с Джонсом

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал, что не ложился спать в ночь перед боем с Роем Джонсом.

«Во сколько я сегодня проснулся? Я и не просыпался. Я не ложился спать вчера вечером. Никакого сна. Я не сплю, когда вовлечен в какие-либо соревнования. Перед этим боем я нервничал, но мне нравится такое давление», — рассказал Тайсон на пресс-конференции.

Выставочный поединок Майка Тайсона и Роя Джонса прошел все 8 раундов и закончился вничью.