Известный российский бизнесмен Вадим Финкельштейн в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.

— Я думаю, ничья — справедливый итог. Тем более, если учесть, что это был показательный товарищеский бой, то другого результат вряд ли следовало ожидать. Оба молодцы. Для их возрастной категории двигались очень неплохо, показали приличный уровень.

Я слышал о возможном реванше, но думаю, что это не несет чисто спортивный характер. Мне кажется, это из серии чуть-чуть больше положить себе в карман на старости лет. (Владимир Пушкарев)