Голота заявил, что готов провести бой с Тайсоном
Бывший польский боксер Анджей Голота заявил, что он мог бы вернуться на ринг ради боя с американцем Майком Тайсоном.
«Поединок с Тайсоном? Я мог бы сразиться с ним. Серьезно, никаких проблем», — цитирует поляка Sport.pl.
20 октября 2000 года состоялся поединок между Тайсоном и Голотой. В перерыве между вторым и третьим раундами поляк отказался от продолжения борьбы, несмотря на уговоры своего угла и негодование соперника и публики. Позднее в допинг-пробе Тайсона выявили марихуану, и бой был признан несостоявшимся.
Сейчас Голоте 52 года, а Тайсону — 54. Американец ранее провел выставочный бой с Роем Джонсом. Поединок завершился вничью.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/boxing/professional/reviews/boy-mayk-tayson-andzhey-golota-polozhitelnyy-doping-test-taysona-1725875/
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