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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Голота заявил, что готов провести бой с Тайсоном

30 ноября 2020, 21:11
Анджей Голота. Фото onet.pl.
Анджей Голота. Фото onet.pl.
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Бывший польский боксер Анджей Голота заявил, что он мог бы вернуться на ринг ради боя с американцем Майком Тайсоном.

«Поединок с Тайсоном? Я мог бы сразиться с ним. Серьезно, никаких проблем», — цитирует поляка Sport.pl.

20 октября 2000 года состоялся поединок между Тайсоном и Голотой. В перерыве между вторым и третьим раундами поляк отказался от продолжения борьбы, несмотря на уговоры своего угла и негодование соперника и публики. Позднее в допинг-пробе Тайсона выявили марихуану, и бой был признан несостоявшимся.

Сейчас Голоте 52 года, а Тайсону — 54. Американец ранее провел выставочный бой с Роем Джонсом. Поединок завершился вничью.

«Рефери все видел, но не реагировал. Я взбесился». Почему безумный поляк сбежал с боя против Тайсона

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/boxing/professional/reviews/boy-mayk-tayson-andzhey-golota-polozhitelnyy-doping-test-taysona-1725875/

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