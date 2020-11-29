Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал «СЭ» ничейный исход боя между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном.

— Ничья — справедливый результат. Мне бой не понравился, такое ощущение, что смотрел борьбу больше, чем бокс, — заявил Тищенко «СЭ». — Согласен с тем, что никому победу в этом бою не дали, потому что сложно определить победителя в такой возне.

Меня удивила форма Майка Тайсона, думал, он устанет, но до конца боя старался, шел вперед, держал темп. Разочаровал Рой Джонс, ожидал от него больше активности. Все, что он делал — пытался максимально ограничить действия своего соперника и проводил минимальные атаки. Считаю, что реванш будет неинтересен.

— Кто был бы интересным соперником для Тайсона?

— Никто, мне неинтересно смотреть бои дедушки, который давно прошел пик своей карьеры. (Анастасия Пастернак)