Тактаров предложил провести шоу, в котором Холифилд откусил бы ухо у Тайсона

Победитель турнира UFC6, актер кино Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» высказался о боях между ветеранами бокса.

— Будет ли интересен формат таких боев? Не знаю. Таких бойцов, на которых народ пойдет смотреть, не так много, — отметил Тактаров. — Раз-два и обчелся. Самое интересное было бы посмотреть на Эвандера Холифилда с Майком Тайсоном. Чтобы они какое-то реслинг-шоу сделали с очередным откусыванием ушей. Придумали бы какой-нибудь грим, чтобы Холифилд откусил ухо у Тайсона — это было бы смешно и интересно. Это должно проводиться в формате реслинга — WWE. Это прям их формат, и делать это сразу, как постановочное шоу.

— А вы бы приняли участие в таком шоу?

— После Тайсона с Джонсом будет уже трудно зрителей затащить. Но в моем-то случае можно и не шоу, а по-настоящему бороться: броски, удушающие, болевые. От этого мозги не сотрясаются, это было бы интересно. (Севастиан Терлецкий)

В воскресенье утром по московскому времени Майк Тайсон и Рой Джонс провели выставочный бой, который завершился вничью.