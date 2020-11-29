Дана Уайт потрясен формой Тайсона в поединке с Джонсом

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своих впечатлениях от поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

«Я был поражен тем, как он (Тайсон — прим. «СЭ») хорошо выглядел, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Он выглядел невероятно. Рой был более активным, но Рой был гораздо более уставшим, чем Майк, и это шокировало. Я рад за Майка. Надеюсь, что они оба заработали свои миллионы долларов, это превзошло мои ожидания».

Выставочный поединок Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью.