Дана Уайт потрясен формой Тайсона в поединке с Джонсом
14:06
Президент UFC Дана Уайт рассказал о своих впечатлениях от поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом.
«Я был поражен тем, как он (Тайсон — прим. «СЭ») хорошо выглядел, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Он выглядел невероятно. Рой был более активным, но Рой был гораздо более уставшим, чем Майк, и это шокировало. Я рад за Майка. Надеюсь, что они оба заработали свои миллионы долларов, это превзошло мои ожидания».
Выставочный поединок Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю