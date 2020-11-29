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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Дана Уайт потрясен формой Тайсона в поединке с Джонсом

14:06
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о своих впечатлениях от поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

«Я был поражен тем, как он (Тайсон — прим. «СЭ») хорошо выглядел, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Он выглядел невероятно. Рой был более активным, но Рой был гораздо более уставшим, чем Майк, и это шокировало. Я рад за Майка. Надеюсь, что они оба заработали свои миллионы долларов, это превзошло мои ожидания».

Выставочный поединок Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью.

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