Тайсон рассказал, за что уважает Джонса

Бывший чемпиона мира в тяжелом весе Майк Тайсон отдал должное Рою Джонсу после их совместного боя. По результатам неофициальных записок судей поединок завершился вничью.

— Он съедал мои удары, как будто это полная ерунда. Он держал их. Я видел, что хорошо попадаю, но он держал эти удары. И я уважаю его за это, — сказал Тайсон после боя, который транслировался на телеканале РЕН ТВ. — Раньше я дрался по 3 минуты за раунд, но сегодня иногда 2 минуты казались, как 3. Я просто рад, что получил такой опыт, собираюсь продолжать дальше и буду замахиваться на большее.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя.