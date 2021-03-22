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Бой Поветкин — Уайт смогут посетить только привитые или имеющие антитела зрители

20:36
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Только зрители, привитые вакциной от коронавируса или имеющие антитела, смогут попасть на реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, сообщает ТАСС. Поединок состоится в Гибралтаре 27 марта.

«Посетить мероприятие смогут только лица, зарегистрированные в управлении здравоохранения Гибралтара, — говорится в тексте памятки для зрителей. — Необходимо предоставить документы вакцинации и/или доказательства заражения коронавирусом за последние 180 дней (антитела). При регистрации будет выдан соответствующий сертификат, позволяющий посетить событие. Также для посещения мероприятия будет необходимо сдать тест в день события».

Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Первый поединок боксеров состоялся 22 августа 2020 года в Великобритании. Россиянин одержал победу нокаутом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10967075

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