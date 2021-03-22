Билеты на бой российского боксера Александра Поветкина с американцем Диллианом Уайтом стоят от 20 000 до 41 000 рублей, сообщает ТАСС 22 марта.

Билет на поединок обойдется болельщикам в 150 или 350 фунтов стерлингов (в зависимости от категории). 35 фунтов стерлингов будет необходимо заплатить за тест на антитела (делается на месте по прибытии), еще 10 или 15 фунтов стоит бронирование билета. На данный момент все билеты проданы. Бой состоится в Гибралтаре.

Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Первый поединок боксеров состоялся 22 августа 2020 года в Великобритании. Россиянин одержал победу нокаутом.