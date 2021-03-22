Максим Новоселов считает, что Поветкин вновь победит Уайта

Боец ММА Максим Новоселов поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Поветкина и Диллиана Уайта.

«Результат любого боя трудно прогнозировать, — цитирует Новоселова «РЕН ТВ» 22 марта. — В любую секунду поединка все может кардинально измениться. У Александра преимущество — он уже побеждал. И он снова выходит побеждать. Я думаю, что победа будет за ним, но она в любом случае дастся ему нелегко».

27 марта в Гибралтаре состоится поединок в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Первый поединок боксеров состоялся 22 августа 2020 года в Великобритании. Россиянин одержал победу нокаутом.