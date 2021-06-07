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Джейк Пол: «50-1. Мой брат побил Мейвезера»

07:41
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Блогер Джейк Пол отреагировал на поединок своего брата Логана Пола против экс-чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мейвезера.

«50-1. Мой брат просто побил Флойда Мейвезера», — написал Пол в Twitter.

Встреча продлилась все отведенные восемь раундов. Схватка была выставочной и не пошла в профессиональные рекорды спортсменов. Также она завершилась без объявления судейского решения.

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