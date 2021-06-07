Джейк Пол: «50-1. Мой брат побил Мейвезера»
07:41
Блогер Джейк Пол отреагировал на поединок своего брата Логана Пола против экс-чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мейвезера.
«50-1. Мой брат просто побил Флойда Мейвезера», — написал Пол в Twitter.
Встреча продлилась все отведенные восемь раундов. Схватка была выставочной и не пошла в профессиональные рекорды спортсменов. Также она завершилась без объявления судейского решения.
Читайте также
1
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю