Джейк Пол: «50-1. Мой брат побил Мейвезера»

Блогер Джейк Пол отреагировал на поединок своего брата Логана Пола против экс-чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мейвезера.

«50-1. Мой брат просто побил Флойда Мейвезера», — написал Пол в Twitter.

Встреча продлилась все отведенные восемь раундов. Схватка была выставочной и не пошла в профессиональные рекорды спортсменов. Также она завершилась без объявления судейского решения.