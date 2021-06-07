Мейвезер — о бое с Логаном Полом: «Он оказался лучше, чем я думал»
07:38
Американский боксер Флойд Мейвезер поделился впечатлениями от поединка с блогером Логаном Полом.
«Мне больше не 21 год, но хорошо, что я двигаюсь с этими молодыми парнями, испытываю свои навыки и веселюсь. Пол — отличный молодой боец, сильный и жесткий. Он оказался лучше, чем я думал. Логан удивил меня.
Он знал, как использовать свой вес и как связать меня. Я практически уверен, что и ему было весело. Надеюсь, фанаты насладились нашим боем», — цитирует Мейвезера The Athletic.
Мейвезер и Пол провели восьмираундовый поединок. Судьи не подсчитывали очки, но в этом бою был возможен нокаут. Официально победитель не объявлен.
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