Межконтинентальный кубок по пляжному футболу: расписание и результаты матчей сборной России
С 2 по 6 ноября в Дубае (ОАЭ) проходит Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Японии, Парагвая и Ирана.
Состав сборной России
Вратари: Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).
Полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев (оба — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Артур Папоротный (все — «Кристалл»), Николай Крышанов («Дельта»).
В группе A сыграют сборные Сенегала, ОАЭ, Испании и Португалии. В плей-офф выйдут по две первые команды из квартетов.
Расписание матчей сборной России
(время московское)
Групповой этап. Группа B
2 ноября
Россия — Япония — 7:6 ДВ (3:1, 1:3, 2:2, 1:0)
3 ноября
17:45. Парагвай — Россия
4 ноября
19:00. Россия — Иран
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