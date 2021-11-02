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Межконтинентальный кубок по пляжному футболу: расписание и результаты матчей сборной России

20:45
Артур Папоротный. Фото bsrussia.com
Артур Папоротный. Фото bsrussia.com
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С 2 по 6 ноября в Дубае (ОАЭ) проходит Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Японии, Парагвая и Ирана.

Состав сборной России
Вратари: Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).
Полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев (оба — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Артур Папоротный (все — «Кристалл»), Николай Крышанов («Дельта»).

В группе A сыграют сборные Сенегала, ОАЭ, Испании и Португалии. В плей-офф выйдут по две первые команды из квартетов.

Расписание матчей сборной России
(время московское)

Групповой этап. Группа B

2 ноября
Россия — Япония — 7:6 ДВ (3:1, 1:3, 2:2, 1:0)

3 ноября
17:45. Парагвай — Россия

4 ноября
19:00. Россия — Иран

Регламент турнира — здесь

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Руслан Абушкин все материалы автора
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