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Сегодня, 14:00

Лихачев оценил свою работу в «Химках»: «С точки зрения жизненной правды нам с Писаревым нельзя было приходить в клуб»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев в беседе с обозревателем «СЭ» оценил 20-дневный отрезок прошлого сезона, когда помогал Николаю Писареву в «Химках».

— В прошлом году вы в качестве помощника пришли с Писаревым в «Химки», но это продолжалось всего четыре тура — а затем отставка. Что это вообще было?

— Туров было три плюс одна игра на Кубок. Отыграли первые два, потом поехали на выезд в Сочи, но Писарев с нами не полетел, поскольку у него выявили ковид. В общей сложности мы проработали 20 дней. Когда вы в команде такой срок — даже сложно что-то сказать. Хотя мне было очень приятно, что футболисты, которые на тот период были в «Химках» и кое-кто, кстати, еще даже остается там, поздравляли потом с днем рождения, с Новым годом. Мне было реально приятно. Хочу пожелать им только удачи — в «Химках» или в тех клубах РПЛ, в которых они оказались. В частности, Илья Лантратов сейчас в «Локомотиве», и на его игру приятно смотреть.

— Нет ли ощущения, что увольнение Юрана перед вашим с Писаревым назначением выглядело очень странно? У него было две победы в четырех турах, ничья с «Зенитом» при преимуществе «Химок».

— Абсолютно согласен. Наверное, многое в результате «Химок» в прошлом сезоне кроется в том, что объективных причин для отставки по спортивному результату Юрана не было. Случились какие-то моменты, о которых мы не знаем. Тем не менее мы абсолютно никакого влияния на это не имели и пришли только потому, что нас — уже после отставки Юрана — позвали. В любом случае с точки зрения какой-то жизненной правды история была такая, что нельзя было туда приходить. Но получилось как получилось.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»

Николай Писарев
Сборная России по пляжному футболу
ФК Химки
Михаил Лихачев
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