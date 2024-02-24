Белоруссия сыграет с Италией в чемпионате мира по пляжному футболу 24 февраля

Белоруссия сыграет с Италией в матче полуфинала чемпионата мира по пляжному футболу в субботу, 24 февраля. Игра пройдет на стадионе «Дубаи Дизайн Дистрикт» в Дубае (ОАЭ) и начнется в 18.30 по московскому времени.

Трансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.

В Белоруссии матч национальной сборной можно посмотреть на телеканале «Беларусь 5» и на сайте sport5.by.

Белорусская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

Сборная России не принимает участие в турнире из-за отстранения ФИФА.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит с 15 по 25 февраля в Дубае (ОАЭ).

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