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Сегодня, 12:55

Российские пляжные волейболисты выступят в международном турнире впервые с 2022 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олег Стояновский и Илья Лешуков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские пляжные волейболисты сыграют за азербайджанские клубы на Кубке Европы под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), сообщает Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Волейболисты Илья Лешуков, Олег Стояновский, Ольга Мотрич и Аделя Ахметова примут участие в Кубке Европы среди клубных команд. Российские спортсмены на соревновании будут представлять не свои клубы «Факел» и «Тулицу», а азербайджанские «Муров» и «Аззерэйл».

Кубок Европы пройдет с 5 по 8 октября в турецком Балыкесире. В нем примут участие клубы из Италии, Австрии, Испании, Турции, Чехии, Франции, Венгрии и Словении.

Источник: https://t.me/volleyVFV/14333
пляжный волейбол
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