Россия прошла Португалию с вратарским хет-триком. До Межконтинентального кубка осталась одна победа

Российская команда уверенно вышла в финал завершающего год турнира.

Дубай (ОАЭ). Межконтинентальный кубок. Полуфинал

Россия — Португалия — 7:3 (2:0, 3:3, 2:0)

Голы: Котенев, 2 (1:0). Земсков, 7 (2:0). Лоуренсу, 13 (2:1). Леонарду Мартинш, 13 (2:2). Папоротный, 15 (3:2). Кошарный, 19 (4:2). Земсков, 20 (5:2). Бернарду Лопеш, 20 (5:3). Кошарный, 28 (6:3). Пархоменко, 35 (7:3).

Действующий чемпион против бывшего

При плотном международном календаре даже удивительно, что победители двух последних чемпионатов мира не встречались друг с другом на протяжении трех лет. Последний на данный момент матч России и Португалии — решающая игра Евролиги в сентябре 2019-го, когда наши выигрывали с перевесом в два мяча после первого периода, однако не реализовали пенальти и уступили трофей в концовке (2:4).

«Португалия — очень сильная сборная, обладающая высококлассными мастерами. Ждем интересный матч. Здесь они вышли из группы, выполнили задачу, играют понятно для нас. У них есть определенные козыри, в составе — настоящие звезды, такие как братья Мартинш и Андраде. Очень прилично прибавили в последнее время Лоуренсу и Рубен Бриллианте. Сильная сборная с опытным тренерским штабом, поэтому завтра будет горячий полуфинал», — оценил соперника в интервью BSRussia главный тренер российской команды Михаил Лихачев.

Мариу Нарсизу работает на своем посту чуть меньше российского коллеги, но в любом случае восемь лет — очень солидный срок. За это время 67-летний специалист дважды приводил сборную к победе на мировых первенствах и после второго триумфа стал кавалером ордена «За заслуги», который вручается президентом страны. Правда, на чемпионате мира в Москве португальцы провалились, даже не выйдя в плей-офф. Однако к осени команда разыгралась и стала победителем домашнего суперфинала Евролиги.

Кошарный и спасал, и забивал

Как показалось в дебюте, Россия не только осознавала, в какой футбол играет соперник, но и лучше многих понимает, как действовать на быстром дубайском песке. Андрей Котенев, например, открыл счет в типичном для классического или мини-футбола стиле, на ведении пройдя двух соперников. Трудно было представить такое на московском чемпионате мира, но и с классикой пляжки у нас тоже все было отлично.

Комбинация Антона Шкарина, Котенева и Федора Земскова — прямо для учебников этого вида футбола, если они появятся. Мяч по ходу атаки постоянно находился в воздухе, но забить все равно было сложнее, чем в ситуации, когда Станислав Кошарный остановил удар в упор. В общем, первая треть получилась практически образцовой, только специфика данной версии футбола не предполагает спокойствия.

Здесь все может поменяться почти мгновенно, а с такими мастерами, как у Португалии, — тем более. Меньше чем за минуту она отыгралась, увенчав ударный отрезок феноменальной по исполнению бисиклетой Леонарду Мартинша. Только соперник порадоваться толком не успел, как Борис Никаноров ценой повреждения сбросил мяч не промахнувшемуся Артуру Папоротному. И данный момент был не менее важен, чем игра Кошарного, который и невероятный сейв совершил, и сам вогнал мяч под перекладину так, что Андраде даже не шелохнулся.

Португальский вратарь на какое-то мгновение «поплыл» и на пару с защитником дал шанс нырнувшему за мячом рыбкой Земскову. Для полуфиналов крупных турниров это слишком простая ошибка, и такие детали зачастую имеют решающее значение. Тем неприятнее удаление получившего второй горчичник в неоднозначной ситуации Андрея Новикова. Отмашка — если о ней вообще можно вести речь — получилась неумышленной и точно не должна была заставить соперника корчиться от боли.

Станиславский бы не поверил. Но мы справились, а когда португальцы от усиленного травмой Бернарду Мартинша бессилия начали фолить, не жалея при этом Кошарного, наказывали их по-футбольному. Голкипер сделал дубль со штрафного, а сменивший его в концовке Денис Пархоменко оформил своеобразный вратарский хет-трик.

Россия прошла в финал уверенно, красиво и мощно. До четвертого титула — один шаг.

В финале в субботу, 6 ноября, сыграют Россия и Иран. Начало в 18.00.