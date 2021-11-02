Пляжный футбол
Новости Чемпионат мира Клубный чемпионат мира
Статьи   //    Пляжный футбол

Россия выдала матч-триллер и обыграла Японию! Драматичный старт Межконтинентального кубка

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 20:05
Борис Никоноров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Борис Никоноров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Наша команда начала второй по статусу мировой турнир в пляжном футболе с победы в овертайме.

Дубай (ОАЭ). Межконтинентальный кубок. 1-й тур
Россия — Япония — 7:6 ДВ (3:1, 1:3, 2:2, 1:0)
Голы: Никоноров, 2 (1:0). Папоротный, 3 (2:0). Окуяма, 4 — с пенальти (2:1). Никоноров, 4 — с пенальти (3:1). Ямаучи, 16 (3:2). Никоноров, 21 (4:2). Окуяма, 22 (4:3). Ямаучи, 23 — с пенальти (4:4). Озу Морейра, 26 (4:5). Никоноров, 32 (5:5). Новиков, 34 (6:5). Озу Морейра, 34 (6:6). Котенев, 37 (7:6).

Россия&nbsp;&mdash; Белоруссия. Россия — лучшая в пляжном футболе, но после чемпионата мира рискует остаться без финала Евролиги

Последний турнир года

Если вынести за скобки Евролигу, финальный турнир которой проводился вскоре после московского чемпионата мира (когда все эмоции были израсходованы после домашнего триумфа сборной), Россия в этом году доминирует в пляжном футболе на всех направлениях. Питерский «Кристалл» выиграл Кубок европейских чемпионов, а недавний клубный чемпионат мира — уже несколько лет проводящийся в Москве Мундиалито — завершился триумфом «Локомотива».

Так что и от Межконтинентального кубка большие ожидания. По статусу турнир считается вторым после чемпионата мира, а нынешний розыгрыш — юбилейный. Год назад из-за пандемии его отменили, и в десятый раз в Дубае трофей разыгрывают после двухлетней паузы. До этого его по три раза выигрывали Россия, Бразилия и Иран.

Это в принципе элитный уровень, так как кроме хозяев из ОАЭ в турнире участвуют действующий чемпион мира, а также по одному представителю каждого континента. Не всегда это бывает победитель регионального первенства, но состав участников неизменно очень сильный. И пусть второй турнир подряд в Эмираты не приехали бразильцы, их отсутствие отчасти компенсировало наличие всей европейской элиты — России, Португалии и Испании.

Что касается формулы Межконтинентального кубка, то она традиционна. Сначала матчи в группах, после чего по две лучшие сборные попадают в полуфинал, а неудачников ждет утешительный плей-офф с розыгрышем мест с 5-го по 8-е. Так что все проведут минимум пять матчей, а завершится все торжественной церемонией «Звезды пляжного футбола». Это мероприятие — аналог тех, что в большом футболе проводят ФИФА и УЕФА, вручающие призы в массе номинаций по итогам года. Уже известно, что дебютировавший в сборной в этом сезоне Станислав Кошарный претендует на звание лучшего вратаря мира, а Михаил Лихачев — на лучшего тренера.

Михаил Лихачев. «Первые четыре года работал без зарплаты. Поверил в сказку». Интервью тренера сборной России Лихачева после третьего золота ЧМ

Давние соперники

«Я всегда говорил, что Межконтинентальный кубок — это мини-чемпионат мира. В этом году это турнир, где, на мой взгляд, любая из восьми команд может рассчитывать на место в финале. Я абсолютно не вижу здесь ни фаворитов, ни андердогов. На мой взгляд, нам предстоит очень интересный турнир, где все матчи будут, что называется, от ножа, — подчеркнул в интервью BSRussia Михаил Лихачев.

Первый соперник — Япония, с которой Россия встречалась в финале чемпионата мира. У Парагвая свои козыри, так как эта сборная почти в полном составе представляла «Насьональ» на Мундиалито, а игры с Ираном Лихачев назвал классикой Межконтинентального кубка.

При этом в нашей команде состояние игроков было разным, и если представители «Спартака» и «Локомотива» находились в тонусе благодаря клубному чемпионату мира, то футболисты «Кристалла» вместе с молодежью из других клубов набирали форму во время мини-сбора с 25 по 30 октября. В окончательную же заявку вошли все сильнейшие, за исключением одного из героев чемпионата мира Алексея Макарова.

Вратари: Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).
Полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев (оба — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Артур Папоротный (все — «Кристалл»), Николай Крышанов («Дельта»).

29&nbsp;августа. Москва. Япония&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:5. Россияне в&nbsp;третий раз стали чемпионами мира. Короли мира, но лишь на день. Уже сегодня победу пляжников на ЧМ забыли все

И снова триллер

Любопытными получились впечатления от первой тренировки в Дубае. «Сегодня был аномально ровный и неглубокий песок, приближенный к мини-футболу. Даже начинали атаки с вратарями через низ, всего голы тоже получились в стиле мини-футбола. Пока что песок зарекомендовал себя не совсем как пляжно-футбольный. Здесь даже дело не в самом песке, а в том, как его подготовят к первым играм. Если его польют, то это будет катастрофа, но если взрыхлят, то можно будет поиграть в хороший и красивый пляжный футбол», — рассказал BSRussia один из лидеров сборной Федор Земсков.

Первый гол России в любом случае получился уникальным — лучший игрок Мундиалито Борис Никоноров просчитал передачу японской легенды Озу Морейры и ударом из восточных единоборств с лета отправил мяч в сетку. Задал тон игре, где в первой трети все было под нашим контролем. Даже на пенальти «Самураев» в течение минуты ответили своим.

Но второй период получился совсем другим. У нас в атаке мало что получалось до тех пор, пока Никоноров не оформил хет-трик, опередив далеко выбежавшего голкипера. Проблема была в том, что Япония не просто резко активизировалась, но и забила трижды, и в заключительном тайме все началось заново.

И не так, как хотелось бы. С нарушения правила 4-х секунд, за что последовало наказание в виде штрафного и выстрела Морейры в девятку. Игра стала жесткой, что в принципе становится привычным для новых тенденций «пляжки». Часто инициативу брал на себя отыгравший в воротах большую часть матча Денис Пархоменко. А в итоге важнейший гол сделал другой голкипер — Кошарный. Едва заменив коллегу, пробил, и Никоноров переправил мяч в сетку головой.

Дальше уже был кураж. Попадание в штангу, еще момент, другой. Наконец, Андрей Новиков забил как раз гол из мини-футбола. На движении ушел вправо и вогнал мяч в ближний верхний угол. Вот только Кошарный не выручил при сверхдальнем штрафном Морейры, и дело дошло до овертайма, по ходу которого Андрей Котенев попал в штангу, а второй — менее очевидный шанс — использовал блестяще. Россия стартовала с победы, хотя и заработала за нее не три, а два очка.

1-й тур
Группа А. Португалия — Сенегал — 4:7. ОАЭ — Испания — 6:4.
Группа В. Россия — Япония — 7:6. Иран — Парагвай — матч начнется в 19.00 мск.

Матчи сборной России:
3 ноября. Парагвай — Россия. 17.45.
4 ноября. Россия — Иран. 19.00.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Андрей Кузичев все материалы автора
Читайте также
«Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
0