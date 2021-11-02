Россия выдала матч-триллер и обыграла Японию! Драматичный старт Межконтинентального кубка

Наша команда начала второй по статусу мировой турнир в пляжном футболе с победы в овертайме.

Дубай (ОАЭ). Межконтинентальный кубок. 1-й тур

Россия — Япония — 7:6 ДВ (3:1, 1:3, 2:2, 1:0)

Голы: Никоноров, 2 (1:0). Папоротный, 3 (2:0). Окуяма, 4 — с пенальти (2:1). Никоноров, 4 — с пенальти (3:1). Ямаучи, 16 (3:2). Никоноров, 21 (4:2). Окуяма, 22 (4:3). Ямаучи, 23 — с пенальти (4:4). Озу Морейра, 26 (4:5). Никоноров, 32 (5:5). Новиков, 34 (6:5). Озу Морейра, 34 (6:6). Котенев, 37 (7:6).

Последний турнир года

Если вынести за скобки Евролигу, финальный турнир которой проводился вскоре после московского чемпионата мира (когда все эмоции были израсходованы после домашнего триумфа сборной), Россия в этом году доминирует в пляжном футболе на всех направлениях. Питерский «Кристалл» выиграл Кубок европейских чемпионов, а недавний клубный чемпионат мира — уже несколько лет проводящийся в Москве Мундиалито — завершился триумфом «Локомотива».

Так что и от Межконтинентального кубка большие ожидания. По статусу турнир считается вторым после чемпионата мира, а нынешний розыгрыш — юбилейный. Год назад из-за пандемии его отменили, и в десятый раз в Дубае трофей разыгрывают после двухлетней паузы. До этого его по три раза выигрывали Россия, Бразилия и Иран.

Это в принципе элитный уровень, так как кроме хозяев из ОАЭ в турнире участвуют действующий чемпион мира, а также по одному представителю каждого континента. Не всегда это бывает победитель регионального первенства, но состав участников неизменно очень сильный. И пусть второй турнир подряд в Эмираты не приехали бразильцы, их отсутствие отчасти компенсировало наличие всей европейской элиты — России, Португалии и Испании.

Что касается формулы Межконтинентального кубка, то она традиционна. Сначала матчи в группах, после чего по две лучшие сборные попадают в полуфинал, а неудачников ждет утешительный плей-офф с розыгрышем мест с 5-го по 8-е. Так что все проведут минимум пять матчей, а завершится все торжественной церемонией «Звезды пляжного футбола». Это мероприятие — аналог тех, что в большом футболе проводят ФИФА и УЕФА, вручающие призы в массе номинаций по итогам года. Уже известно, что дебютировавший в сборной в этом сезоне Станислав Кошарный претендует на звание лучшего вратаря мира, а Михаил Лихачев — на лучшего тренера.

Давние соперники

«Я всегда говорил, что Межконтинентальный кубок — это мини-чемпионат мира. В этом году это турнир, где, на мой взгляд, любая из восьми команд может рассчитывать на место в финале. Я абсолютно не вижу здесь ни фаворитов, ни андердогов. На мой взгляд, нам предстоит очень интересный турнир, где все матчи будут, что называется, от ножа, — подчеркнул в интервью BSRussia Михаил Лихачев.

Первый соперник — Япония, с которой Россия встречалась в финале чемпионата мира. У Парагвая свои козыри, так как эта сборная почти в полном составе представляла «Насьональ» на Мундиалито, а игры с Ираном Лихачев назвал классикой Межконтинентального кубка.

При этом в нашей команде состояние игроков было разным, и если представители «Спартака» и «Локомотива» находились в тонусе благодаря клубному чемпионату мира, то футболисты «Кристалла» вместе с молодежью из других клубов набирали форму во время мини-сбора с 25 по 30 октября. В окончательную же заявку вошли все сильнейшие, за исключением одного из героев чемпионата мира Алексея Макарова.

Вратари: Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).

Полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев (оба — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Артур Папоротный (все — «Кристалл»), Николай Крышанов («Дельта»).

И снова триллер

Любопытными получились впечатления от первой тренировки в Дубае. «Сегодня был аномально ровный и неглубокий песок, приближенный к мини-футболу. Даже начинали атаки с вратарями через низ, всего голы тоже получились в стиле мини-футбола. Пока что песок зарекомендовал себя не совсем как пляжно-футбольный. Здесь даже дело не в самом песке, а в том, как его подготовят к первым играм. Если его польют, то это будет катастрофа, но если взрыхлят, то можно будет поиграть в хороший и красивый пляжный футбол», — рассказал BSRussia один из лидеров сборной Федор Земсков.

Первый гол России в любом случае получился уникальным — лучший игрок Мундиалито Борис Никоноров просчитал передачу японской легенды Озу Морейры и ударом из восточных единоборств с лета отправил мяч в сетку. Задал тон игре, где в первой трети все было под нашим контролем. Даже на пенальти «Самураев» в течение минуты ответили своим.

Но второй период получился совсем другим. У нас в атаке мало что получалось до тех пор, пока Никоноров не оформил хет-трик, опередив далеко выбежавшего голкипера. Проблема была в том, что Япония не просто резко активизировалась, но и забила трижды, и в заключительном тайме все началось заново.

И не так, как хотелось бы. С нарушения правила 4-х секунд, за что последовало наказание в виде штрафного и выстрела Морейры в девятку. Игра стала жесткой, что в принципе становится привычным для новых тенденций «пляжки». Часто инициативу брал на себя отыгравший в воротах большую часть матча Денис Пархоменко. А в итоге важнейший гол сделал другой голкипер — Кошарный. Едва заменив коллегу, пробил, и Никоноров переправил мяч в сетку головой.

Дальше уже был кураж. Попадание в штангу, еще момент, другой. Наконец, Андрей Новиков забил как раз гол из мини-футбола. На движении ушел вправо и вогнал мяч в ближний верхний угол. Вот только Кошарный не выручил при сверхдальнем штрафном Морейры, и дело дошло до овертайма, по ходу которого Андрей Котенев попал в штангу, а второй — менее очевидный шанс — использовал блестяще. Россия стартовала с победы, хотя и заработала за нее не три, а два очка.

1-й тур

Группа А. Португалия — Сенегал — 4:7. ОАЭ — Испания — 6:4.

Группа В. Россия — Япония — 7:6. Иран — Парагвай — матч начнется в 19.00 мск.



Матчи сборной России:

3 ноября. Парагвай — Россия. 17.45.

4 ноября. Россия — Иран. 19.00.