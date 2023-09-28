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Никоноров сравнил по части гегемонии «Зенит» с «Кристаллом» в пляжном футболе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Шинника» Борис Никоноров высказался о выступлениях «Зенита» в РПЛ и «Кристалла» в пляжном футболе.

«Я в одном из интервью говорил, что гегемония «Кристалла» похожа на гегемонию «Зенита». Причем это не проблема «Зенита» и «Кристалла», они молодцы, делают свою работу максимально качественно. Побеждать каждый год — это огромный труд. Тем более когда результат на тебя давит. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, плохо. Когда нет жесткой конкуренции, лига не развивается. Вид спорта развивается только в конкурентоспособной среде», — цитирует Никонорова Metaratings.

«Зенит» становился победителем РПЛ в 5 последних сезонах подряд. «Кристалл» в 8 из последних 10 сезонов выигрывал чемпионат России по пляжному футболу.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Зенит
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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  • shpasic

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    1
    		 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
    2
    		 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
    3
    		 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
    4
    		 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
    5
    		 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
    6
    		 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
    7
    		 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
    8
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    9
    		 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
    10
    		 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
    11
    		 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
    12
    		 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
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