В Госдуме предложили представить сборную России по пляжному футболу к государственной награде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России по пляжному футболу на Межконтинентальном кубке-2021. В финале россияне победили Иран со счетом 3:2.

«Традиционно наши пляжники показывают феноменальные результаты, — сказал Свищев «СЭ». — Где-то они первые, где-то в призах. Практически не бывает каких-то провальных турниров. Мы восхищены ими! Поздравляем наших ребят! У России в футболе, хоть и пляжном, но появились добрые традиции победителей. Старшим братьям в классике надо немного подучиться у пляжников. Наша сборная по пляжному футболу достойна самых высоких наград. Может, от Министерства спорта. А может, от правительства. Подобными результатами не может похвастаться ни одна страна мира! Они очень радуют нас! Олимпийских чемпионов представляют к наградам. А чем пляжный футбол хуже других видов спорта? Сборная России по пляжному футболу славит наш спорт. Этим надо гордиться!»

Сборная России стала четырехкратным обладателем трофея.