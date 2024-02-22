Чемпионат мира: где смотреть трансляции и расписание матчей 1/4 финала
Белоруссия сыграет с Португалией на чемпионате мира по пляжному футболу
Чемпионат мира по пляжному футболу 2024 стартовал 15 февраля и завершится 25 февраля. Матчи четвертьфинала пройдут в четверг, 22 февраля. В этот день запланировано четыре игры. «СЭ» публикует расписание 1/4 финала ЧМ.
Расписание четвертьфинала чемпионата мира по пляжному футболу
22 февраля, четверг
14.30. Бразилия — Япония
16.00. Белоруссия — Португалия
18.30. Иран — ОАЭ
20.00. Италия — Таити
Следить за встречами мирового первенства в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Игра» и на сайте matchtv.ru.
Сборная Белоруссии впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу.
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16 окт 2023 12:40
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