Чемпионат мира: где смотреть трансляции и расписание матчей 1/4 финала

Белоруссия сыграет с Португалией на чемпионате мира по пляжному футболу

Чемпионат мира по пляжному футболу 2024 стартовал 15 февраля и завершится 25 февраля. Матчи четвертьфинала пройдут в четверг, 22 февраля. В этот день запланировано четыре игры. «СЭ» публикует расписание 1/4 финала ЧМ.

Расписание четвертьфинала чемпионата мира по пляжному футболу

22 февраля, четверг

14.30. Бразилия — Япония

16.00. Белоруссия — Португалия

18.30. Иран — ОАЭ

20.00. Италия — Таити

Следить за встречами мирового первенства в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Игра» и на сайте matchtv.ru.

Сборная Белоруссии впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу.

Чемпионат мира по пляжному футболу: новости, статьи, фото