Белоруссия сыграет с Португалией в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу 22 февраля

Белоруссия сыграет с Португалией в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу в четверг, 22 февраля. Игра пройдет в Дубае (ОАЭ) и начнется в 16.00 по московскому времени.

В России трансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Игра» и сайт matchtv.ru.

В Белоруссии матч национальной сборной можно посмотреть на телеканале «Беларусь 5» и на сайте sport5.by.

Белорусская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

Действующий чемпион мира сборная России не принимает участия из-за отстранения ФИФА от участия во всех турнирах под своей эгидой.

Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал 15 февраля и завершится 25 февраля.

Чемпионат мира по пляжному футболу: новости, статьи, фото