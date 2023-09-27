Сборная Украины снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия команды Белоруссии

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась выступать на чемпионате мира из-за участия в турнире команды Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины.

Ранее организация и Украинская ассоциация футбола обращались в ФИФА и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить белоурсов от участия в турнире. В просьбе было отказано.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ, всего в финальную часть соревнований пробились 16 сборных.

26 сентября УЕФА вернул Россию в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории. И назвал условие для главной сборной.