Россия обыграла Парагвай, но на последний тур потеряла трех лидеров

Российская команда лидирует после двух туров в своей группе Межконтинентального кубка.

Дубай (ОАЭ). Межконтинентальный кубок. 2-й тур

Парагвай — Россия — 7:8 (2:5, 2:2, 3:1)

Голы: Земсков, 1 (0:1). Крашениннков, 3 (0:2). Пархоменко, 3 (0:3). Котенев, 3 (0:4). Эскобар, 7 (1:4). Папоротный, 9 (1:5). Охеда, 10 (2:5). Земсков, 13 (2:6). К.Бенитес, 18 (3:6). Охеда, 18 (4:6). Никоноров, 20 — с пенальти (4:7). Земсков, 26 (4:8). Сентурион, 26 — с пенальти (5:8). Медина, 30 (6:8). Охеда, 34 (7:8).

И снова Парагвай

«Как и на чемпионате мира, мы стартовали с победы в овертайме. Если это станет хорошей традицией, то я против не буду», — заметил после выигрыша у Японии в интервью BSRussia главный тренер сборной России Михаил Лихачев, добавив, что следующий матч для нашей команды — ключевой.

Так, кстати, было и на мировом первенстве, причем и тогда соперником стал Парагвай. Южноамериканцы в Лужниках прилично потрепали нервы российским футболистам. Перевели игру в овертайм, по ходу которого заставили наших героически отыгрываться, и только в серии пенальти Россия склонила чашу весов в свою пользу.

Старт Межконтинентального кубка для красно-белых получился не менее эмоциональным, чем у России. Правда, впечатления по итогам игры с Ираном оказались отрицательными. Парагвайцы выиграли первый период 3:0, однако во второй трети получили в свои ворота пять мячей и дальше безуспешно играли в догонялки (6:8).

«Да, снова Парагвай. Уже по мундиалито, где играли многие из парагвайцев, было видно, что они хорошо готовы. Тем более здесь быстрый песок, так что нам будет непросто», — заметил для BSRussia Артур Папоротный.

В том же интервью один из лидеров сборной отметил специфику площадки, которая, с одной стороны, позволяет пробрасывать мяч под удар без риска закопаться в песке, но вместе с тем появляются проблемы у вратарей, так как мяч сложнее подбросить в воздух. «Думаю, Андрей Бухлицкий и весь тренерский штаб это разберут. Подскажут, может, где-то нужно сыграть побыстрее и низом. Так что это рабочий момент», — резюмировал Папоротный.

Четыре гола за три минуты

С наработками у тренерского штаба все оказалось в порядке. Первые два гола, включая тот, что забил на 8-й секунде Федор Земсков, были исполнены словно под копирку. Денис Пархоменко вбрасывал мяч рукой в зону правее ворот соперника, а полевые игроки забивали ударами с лета. И двумя результативными передачами российский голкипер не ограничился, лично доведя счет до крупного (3:0).

В свою очередь, парагвайский коллега Пархоменко не выручил ни в этом эпизоде, ни в тот момент, когда Андрей Котенев бисиклетой поразил ближний угол. Ну а мяч Папоротного запомнился благодаря не только индивидуальным действиям, но и самому факту появления Артура на поле. Накануне один из героев домашнего чемпионата мира получил травму и все-таки сыграл во втором туре, затейпировав ногу.

Пусть перевес в три мяча в пляжке ничего не гарантирует, отчетной игры эта аксиома, казалось, не касается. Российская команда не только уверенно контролировала ход матча, но и не сбавляла обороты, начав второй период со сверхбыстрого гола Земскова после комбинации для хит-парадов. Расстраивали, правда, необязательные пропущенные голы, как в эпизоде с просчетом заслуженно номинированного на звание лучшего вратаря мира Станислава Кошарного.

Хет-трик и лишние карточки

В попытках сбить темп соперник не брезговал фолами, после которых игроки часто оставались на песке. Арбитр, кажется, в какой-то момент сбился со счета, выписывая предупреждения направо и налево. В итоге необязательная желтая карточка Земскова сразу после оформления им хет-трика оставила нашу команду без одного из лидеров на заключительный матч группового раунда с Ираном. По той же причине не сыграет в четверг и Кирилл Романов, а Бориса Никонорова и вовсе удалили за второй «горчичник» в весьма спорной ситуации.

Да, наш бомбардир попал ногой в голову соперника, только при исполнении бисиклеты блокировать подобные удары запрещено. Хотя трактовка не в пользу Никонорова возможна, так как мяч не находился под контролем, но момент в любом случае получился дискуссионным. А концовка — нервной. Россия благодаря самоотдаче и сейвам Пархоменко отстояла победу в основное время и получила полновесные три очка.

Пять баллов и единоличное лидерство практически гарантируют место в полуфинале, однако окончательно о раскладах перед заключительным туром можно будет говорить только после игры Ирана и Японии.

2-й тур

Группа А. Испания — Сенегал — 6:7. ОАЭ — Португалия — 3:5.

Группа В. Парагвай — Россия — 7:8. Иран — Япония — 6:1.



Матчи сборной России:

4 ноября. Россия — Иран. 19.00.