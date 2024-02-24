Белоруссия не смогла выйти в финал чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Белоруссии уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года.

Основное время матча завершилось ничьей 3:3. В серии пенальти точнее оказалась Италия — 5:4. Решающий 11-метровый забил Эммануэле Дзурло.

В финале чемпионата мира Италия сыграет с Бразилией. Белоруссия в матче за бронзу встретится с Ираном. Игра пройдет 25 февраля и начнется в 16.55 по московскому времени.

Турнир проходит с 15 по 25 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Действующим победителем является сборная России, которая в финале 2021 года победила Японию.

Все российские сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.