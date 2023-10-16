Лев Мазараки: «Московский международный кубок — это мировой бренд»

ПФК «Локомотив» стал чемпионом II Московского международного кубка по пляжному футболу.

Железнодорожники в упорной борьбе обыграли ЦСКА и забрали титул со счетом 5:3. Четыре дня, с 12 по 15 октября, на песке СК «ЦСКА Арена» мастерством мерились восемь сильнейших клубов пляжки из России, Белоруссии, Ирана, Сенегала и Казахстана. Также был разыгран комплект медалей среди детских команд из России и Белоруссии. Организатором турнира выступил Департамент спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД). Организатор спортивной части II Московского международного кубка — ПФК «Локомотив».

Спортивная программа у второго по счету Кубка получилась насыщенная. Уже на этапе 1-го тура соревнований пляжники «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» обозначились как основные фавориты Кубка. Московский «Локомотив» разгромил «Малайсары» из Казахстана со счетом 14:1, в этой битве хет-триками у красно-зеленых отметились Федор Земсков и Бе Мартинс. Во втором туре «Локомотив» одержал важную победу над «Брест-Волгой» со счетом 8:4. Дублем в составе победителей отметился Филипе.

В решающих играх 3-го тура «Локомотив» обыграл сенегальский «Йофф» со счетом 8:3 и вышел в финал турнира — второй год подряд. Дублями в составе победителей отметились все тот же Федор Земсков и Брендо.

Гости из ближнего и дальнего зарубежья тоже показали уровень: белорусская «Брест-Волга» разгромила «Малайсары» со счетом 6:1, а «Голсапуш» нанес поражение ЦОР — 5:2.

Вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки отметил: «Московский международный кубок по пляжному футболу — теперь это мировой бренд. Цель следующего турнира — расширение географии и привоз топ-3 мирового рейтинга. Это клубы из Бразилии, Португалии, Парагвая. Победу нашему «Локомотиву» в завершение сезона-2023 принесли Земсков, Брендо, Волошин, Чайковский. Команда сыгранная, игра плотная, общий класс игры высокий. Совместная работа с Департаментом спорта Москвы по популяризации пляжного футбола дает результаты. Будем обсуждать проведение большого фестиваля в рамках Кубка, что позволит привлечь еще больше любителей спорта».

Итоговый день II Московского международного кубка по пляжному футболу подарил турниру его главную интригу и самую горячую игру соревнований. «ЦСКА» и «Локомотив», как и год назад, сошлись в битве за трофей, но для железнодорожников этот матч был более принципиальным. Напряжение с первых секунд встречи, казалось, накалило даже песок, и в первые полтора периода ни одной из команд так и не удалось открыть счет. К третьему периоду счет на табло остановился на отметке 2:2 и стало понятно, что серии пенальти не избежать. Первым от «Локо» пробивать вышел португалец Бернандо Мартинс. Гол был четкий, и «Локомотив» открыл счет в этой серии. Второй мяч в тот же угол отправил бразилец Брендо. Третий мяч в ворота соперника забил Никита Чайковский. Затем на точку вышел Артем Волошин — и четвертый гол. Пятый гол и долгожданную победу «Локомотиву» принес Федор Земсков.

Бронзовыми призерами Московского международного кубка второй год подряд стали представители московского «Спартака».

В детском турнире медалистами II Международного московского кубка стали: золото у команды «Тайгер» (Краснодар), серебряная медаль у «Звезды» (Рыбинск), третье место завоевал клуб из Белоруссии «Торпеда-Кировск». Также после финальных игр главных клубов прошли матчи «Звезд Кубка Локомотива» среди студенческих команд.

Екатерина Снеткова