Россия без звезд все равно обыграла Иран. В полуфинале Межконтинентального кубка команду Лихачева ждет Португалия

Российская команда завершила групповой раунд Межконтинентального кубка с тремя победами.

Межконтинентальный кубок. Группа B

Россия — Иран — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Голы: Акбари, 3 (0:1). Кошарный, 11 (1:1). Шкарин, 14 (2:1). Котенев, 24 (3:1). Крашенинников, 24 (4:1). Моради, 32 (4:2). Ахмадзаде, 35 (4:3).

Характер капитана

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев перед стартом турнира назвал игры нашей команды с Ираном классикой Межконтинентального кубка, и ни грамма преувеличения в этом не было. Как минимум потому, что речь идет о трехкратных победителях турнира, который по своему статусу идет сразу после чемпионата мира.

Учитывая уровень участников, выбирать соперника по полуфиналу не имело никакого смысла. Это в принципе не в стиле нашей сборной, да и сбиваться с победного ритма не хотелось. Даже в сложной кадровой ситуации в связи с дисквалификациями Кирилла Романова, а также отметившихся в первых турах хет-триками Бориса Никонорова и Федора Земскова.

«Конечно, мы потеряли очень много футболистов, но нам не впервой оказываться в такой тяжелой ситуации. Будем думать, как из нее выкарабкиваться», — сказал Лихачев в интервью BSRussia, отметив, что получившему травму Антону Шкарину сыграть на турнире поможет только чудо. И это чудо — характер капитана, который вывел сборную на площадку в ситуации, когда при трех запасных полевых игроках даже не было возможности меняться четверками. А это и дополнительные нагрузки, и нарушенные игровые связи, которые стабильно дают результат.

Поэтому становилось тревожно в каждой пограничной ситуации, как во время фола соперника на Дмитрии Шишине или в моменте, когда после нарушения соперника из-за попадания песка пришлось промывать глаза голкиперу Антону Кошарному. К тому же наш тренерский штаб берег Артура Папоротного и Андрея Новикова, которые в случае получения желтой карточки рисковали остаться без полуфинала.

Идеальный план

Приходилось временами терпеть, показывать характер и придумывать что-то новое, чтобы ответить на результативную бисиклету открывшего счет Амира Акбари. За первый период в атаке наиболее активно проявил себя единственный представитель саратовской «Дельты» Николай Крышанов, однако забил не он, а классно пробивший под перекладину Кошарный. Вратарь задал тон, после чего в начале второй трети матча успех развил Шкарин. Капитан на специфическом покрытии забил гол скорее из мини-футбола, вогнав мяч в «девятку».

Россия повела и действовала по-хорошему прагматично. Не форсировала темп, сделав ставку на розыгрыш мяча и нечасто используя длинные передачи. И, конечно, выжимала максимум из имевшихся шансов. Как главный джокер сборной Андрей Котенев, который перед вторым перерывом сделал два гола за 18 секунд! Сначала выцарапал мяч и неотразимо пробил с разворота, а потом разыграл нетипичную для пляжки «стеночку» с выводом на ворота Юрия Крашенинникова.

4:1 по такой игре выглядели очень солидным отрывом. Парагвай в схожей ситуации накануне втянул российскую команду в жесткое и временами грубое сражение. Иранцы, имея гарантированное место в плей-офф, на крайности не шли. Могло даже показаться, что они посчитали Сенегал с его силовой манерой более удобным соперников в полуфинале. Однако последние минуты эти мысли развеяли. Персы напомнили о своем классе и устроили нам нервную концовку.

Только характер и наши парни — это почти синонимы. Кошарный на последних секундах вытащил два убойных удара, и Россия прошла групповой турнир с тремя победами. В полуфинале с Португалией у нас уже будет совсем другой состав, а не шесть полевых игроков. Команда Лихачева настроена завершить прекрасный год на высокой ноте.

В полуфиналах в пятницу, 5 ноября, встречаются:

Россия — Португалия (17.45), Сенегал — Иран (19.00).