Сборная Белоруссии обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Белоруссии вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Белоруссии обыграла Португалию в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу — 4:3 ОТ.

Покер за сборную Белоруссии оформил Виктор Бриштель, забивший победный гол в концовке овертайма.

За Португалию отличились Дуарте Алгарвиу, Жордан Сантуш и Бернарду Лопеш.

В полуфинале чемпионата мира сборная Белоруссии сыграет с победителем матча между Италией и Таити, который пройдет 22 февраля. В другой полуфинальной паре встретятся сборные Бразилии и Ирана.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Дубае (ОАЭ) с 15 по 25 февраля. Действующий чемпион мира сборная России пропускает турнир из-за отстранения.