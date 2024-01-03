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Сегодня, 23:20

Тренер сборной России по пляжному футболу считает 2023 год плодотворным для команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев заявил, что сезон в 2023 году получился плодотворным и успешным для мужской сборной.

«Хотя мы отстранены от официальных международных соревнований, все-таки в двух из них приняли участие в 2023 году — это Кубок наций и Игры стран СНГ в Минске. Удалось выиграть Кубок наций, очень представительный турнир, очень классное соревнование с участием четырех сборных, входящих в топ-10 мирового рейтинга. Пожалуй, самый запоминающийся момент сезона. В целом нам удалось провести в такое непростое время 26 международных матчей в национальной сборной, 23 победы одержано. Поэтому я считаю, что сезон был весьма плодотворный и успешный. Хороший получился год для мужской сборной», — приводит слова Лихачева ТАСС.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19672751
Футбол
Михаил Лихачев
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