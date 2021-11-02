Межконтинентальный кубок по пляжному футболу-2021. С кем сыграет Россия

В Межконтинентальном кубке по пляжному футболу, который в десятый раз проходит в Дубае (ОАЭ), принимают участие восемь национальных сборных. На первом этапе они разделены на две группы.

В группе А выступают Португалия, Сенегал, Испания и ОАЭ. В группе В — Россия, Япония, Иран и Парагвай. Туры проводятся ежедневно — со 2 по 4 ноября.

За победу в основное время команда получает 3 очка. Выигрыш в дополнительное время приносит 2 очка, а в серии пенальти — 1 очко. Проигравшая команда не получает очков ни при каких вариантах.

При равном количестве очков ключевым показателем является разность забитых и пропущенных мячей, а потом — результаты личных встреч.

Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфиналы, которые состоятся 5 ноября. Победителей 6 ноября ждет финал, а проигравших — матч за бронзу.

Для неудачников группового этапа проведут аналогичный утешительный турнир, где разыграют места с 5-го по 8-е с итоговыми играми за 5-ю и 7-ю позиции.

Расписание матчей сборной России

2 ноября. Россия — Япония — 7:6 ДВ

3 ноября. Парагвай — Россия. 17.45

4 ноября. Россия — Иран. 19.00