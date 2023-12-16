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Сегодня, 11:05

Главный тренер сборной по пляжному футболу Лихачев договорился о продлении контракта с РФС

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев сообщил, что достиг договоренности с РФС о продлении контракта. Соглашение будет рассчитано на два года.

«Пока не переподписали контракт с РФС, некоторые технические детали нужно уладить. Надеюсь, что в ближайшие дни все будет решено окончательно. Есть договоренность, что продлю контракт с РФС на два года», — приводит ТАСС слова Лихачева.

Лихачев является главным тренером сборной России с 2010 года. Под руководством 45-летнего специалиста национальная команда трижды становилась чемпионом мира, четырежды — обладателем Межконтинентального кубка, пять раз выигрывала Евролигу, дважды — Кубок Европы и побеждала в Европейских играх.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19556753
РФС
Михаил Лихачев
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