Главный тренер сборной по пляжному футболу Лихачев договорился о продлении контракта с РФС

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев сообщил, что достиг договоренности с РФС о продлении контракта. Соглашение будет рассчитано на два года.

«Пока не переподписали контракт с РФС, некоторые технические детали нужно уладить. Надеюсь, что в ближайшие дни все будет решено окончательно. Есть договоренность, что продлю контракт с РФС на два года», — приводит ТАСС слова Лихачева.

Лихачев является главным тренером сборной России с 2010 года. Под руководством 45-летнего специалиста национальная команда трижды становилась чемпионом мира, четырежды — обладателем Межконтинентального кубка, пять раз выигрывала Евролигу, дважды — Кубок Европы и побеждала в Европейских играх.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.