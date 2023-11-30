Пляжный футбол
Новости
Чемпионат мира Клубный чемпионат мира
Главная
Пляжный футбол

Сегодня, 09:41

Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу над Парагваем

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в контрольном матче — 3:3 (пенальти — 5:4).

Встреча прошла в Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Лос-Пинанди».

В основное время у россиян забили Дмитрий Фролов, Андрей Котенев и Егор Ремизов. Ремизов исполнил решающий удар в серии пенальти.

29 ноября российская команда победила парагвайцев со счетом 6:2.

1 декабря Россия и Парагвай проведут третий и заключительный контрольный матч между собой. Начало игры — в 2.00 по московскому времени.

Сборная России по пляжному футболу
0
Читайте также
Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью
Агент заявил, что Чинахов хочет покинуть «Коламбус» из-за недоверия клуба
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Михаил Лихачев: Зарплаты в пляжном футболе / Победа на ЧМ и ее цена / РПЛ
Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России по пляжному футболу
Грустно, но с романтикой!
Сборная России едет на Кубок мира!
Россия в шаге от Таити
Некритическое поражение
Наши пляжники разгромили Германию!
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лев Мазараки: «Московский международный кубок — это мировой бренд»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости