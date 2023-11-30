Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу над Парагваем
Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в контрольном матче — 3:3 (пенальти — 5:4).
Встреча прошла в Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Лос-Пинанди».
В основное время у россиян забили Дмитрий Фролов, Андрей Котенев и Егор Ремизов. Ремизов исполнил решающий удар в серии пенальти.
29 ноября российская команда победила парагвайцев со счетом 6:2.
1 декабря Россия и Парагвай проведут третий и заключительный контрольный матч между собой. Начало игры — в 2.00 по московскому времени.
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