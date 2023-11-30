Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу над Парагваем

Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в контрольном матче — 3:3 (пенальти — 5:4).

Встреча прошла в Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Лос-Пинанди».

В основное время у россиян забили Дмитрий Фролов, Андрей Котенев и Егор Ремизов. Ремизов исполнил решающий удар в серии пенальти.

29 ноября российская команда победила парагвайцев со счетом 6:2.

1 декабря Россия и Парагвай проведут третий и заключительный контрольный матч между собой. Начало игры — в 2.00 по московскому времени.