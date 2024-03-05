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ЧМ по пляжному футболу

5 марта, 03:46

Вратарь сборной России по пляжному футболу Пархоменко: «Нам было бы по силам выиграть чемпионат мира во второй раз подряд»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко считает, что российская команда могла бы выиграть чемпионат мира во второй раз подряд.

Сборная России выиграла золото на домашнем ЧМ-2021, но пропустила турнир в ОАЭ в 2024 году из-за отстранения от международных соревнований.

«Ощущения действительно были двоякими, ведь в ОАЭ приехало много друзей, выступающих за разные страны. Но и самому хотелось принять участие в турнире. Не раз ловил себя на другой мысли — сборной России было по силам второй раз подряд взять золото и защитить титул. Больше скажу, на 90 процентов уверен, что мы одержали бы победу», — приводит RT слова Пархоменко.

Золото на ЧМ-2024 по пляжному футболу завоевала сборная Бразилии, победившая в финале Италию (6:4). Третье место занял Иран, который обыграл в матче за бронзу Белоруссию (6:1).

Источник: RT
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