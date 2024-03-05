Вратарь сборной России по пляжному футболу Пархоменко: «Нам было бы по силам выиграть чемпионат мира во второй раз подряд»

Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко считает, что российская команда могла бы выиграть чемпионат мира во второй раз подряд.

Сборная России выиграла золото на домашнем ЧМ-2021, но пропустила турнир в ОАЭ в 2024 году из-за отстранения от международных соревнований.

«Ощущения действительно были двоякими, ведь в ОАЭ приехало много друзей, выступающих за разные страны. Но и самому хотелось принять участие в турнире. Не раз ловил себя на другой мысли — сборной России было по силам второй раз подряд взять золото и защитить титул. Больше скажу, на 90 процентов уверен, что мы одержали бы победу», — приводит RT слова Пархоменко.

Золото на ЧМ-2024 по пляжному футболу завоевала сборная Бразилии, победившая в финале Италию (6:4). Третье место занял Иран, который обыграл в матче за бронзу Белоруссию (6:1).