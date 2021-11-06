Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок

Российская команда завершила год победой на втором по статусу международном турнире.

Дубай (ОАЭ). Межконтинентальный кубок. Финал

Россия — Иран — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Никоноров, 3 (1:0). Никоноров, 14 (2:0). Никоноров, 18 (3:0). Мохтари, 24 (3:1). Мохтари, 36 (3:2).

Четыре титула за год

Кажется, более успешного года в истории отечественного пляжного футбола еще не было. Об этом — пусть и с поправками на славную историю и по-настоящему великий 2011-й — можно было говорить уже после триумфа на домашнем чемпионате мира. Команда Михаила Лихачева своей третьей победой на таком уровне влюбила в себя всю страну.

Клубы — при всех имеющихся в Суперлиге проблемах — не отставали. Ровно за месяц до старта мирового первенства питерский «Кристалл» стал рекордсменом Кубка европейских чемпионов, взяв свой четвертый трофей. А в конце октября «Локомотив» в третий раз выиграл клубный чемпионат мира, который не покорялся отечественным командам с 2017-го.

И вот он, новый триумф. Мы не только стали рекордсменами, выиграв свой четвертый Межконтинентальный кубок после паузы в шесть лет, но и расплатились по счетам с давним соперником и победителем последнего розыгрыша. Четыре года назад Иран оставил нас без бронзы, а в 2018-м персы переиграли Россию в финале. Так что памятные слова Михаила Лихачева о классическом противостоянии второго по статусу турнира получились очень точными.

Новая история

На чемпионате мира все было очень похоже. Там наши как в группе, так и в решающем матче сошлись с Японией. Сейчас — с Ираном, однако проводить параллели с первой встречей не было никакого смысла. Во-первых, к третьему туру обе команды решили вопрос с выходом в полуфинал, и когда Россия выдала оказавшийся ключевым ударный отрезок, иранцы не особо возражали, чтобы сойтись в плей-офф с мощным, но тактически неискушенным Сенегалом.

Во-вторых, в четверг нам пришлось играть без дисквалифицированных Бориса Никонорова, Федора Земскова и Кирилла Романова, а так как лишнюю карточку рисковал получить Артур Папоротный, тренерский штаб провел матч, использовав всего шесть полевых игроков. Сейчас же в строю были все лидеры, за исключением удаленного накануне в спорной ситуации Андрея Новикова.

Градус борьбы с первых минут был на порядок выше, чем двумя днями ранее. Плотность на каждом метре площадке — запредельная. Но как же здорово разобрался в сложной ситуации Никоноров, на бровке развернув защитника и застав вратаря врасплох попаданием в ближний угол! Россия — если это вообще возможно в «пляжке» — играла прагматично и дисциплинированно в обороне, напомнив о словах Лихачева про достигнутый серьезный прогресс при игре в меньшинстве. В равных же составах защищаться проще, и в первом периоде Станислава Кошарного оставили без серьезной работы.

Дубай (ОАЭ). Межконтинентальный кубок. Финал Россия — Иран — 3:2. Фото РФС

Бенефис Никонорова

В целом же игра смотрелась на одном дыхании. Высокий темп, эффектные атаки, комбинации и вратарские спасения. Главное — демонстрировавшая сумасшедшую самоотдачу у своих ворот и заблокировавшая массу ударов Россия была еще и эффективна в атаке. Как в начале второго тайма, когда Папоротный из аута выбросил мяч на голову Никонорову. И уже настоящий шедевр наш лучший бомбардир исполнил, поймав срезку защитника и классно пробив бисиклетой.

При этом самый ценный игрок недавнего Мундиалито в момент оформления своего второго дубайского хет-трика травмировался и покинул площадку лишь с помощью врачей и партнеров по команде. Поверить, что Никоноров вернется в игру, было невозможно, однако он подержал лед, расходился и ринулся в бой.

Такие матчи порой играют через боль. Стиснув зубы. Поэтому будем считать, что два попадания иранцев в штангу — не просто везение, а заслуженная улыбка Фортуны. В конце концов, удача любит смелых, а Россия в этом невероятно успешном сезоне — смелая, сильная и самая лучшая!

Матч за 3-е место. Португалия — Сенегал — 4:7.

Матч за 5-е место. Испания — Япония — 4:5.

Матч за 7-е место. Парагвай — ОАЭ — 8:3.