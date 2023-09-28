Никоноров сранвил пляжный футбол с игрой в первой лиге

Заместитель генерального директора «Шинника» Борис Никоноров рассказал, где выгоднее играть – в Мелбет Первой лиге или пляжном футболе.

«Если мы берем материальную сторону, то в пляжном футболе зарплаты в основном ниже, чем в клубах Первой лиги, но зато весь чемпионат транслируют либо в прямом эфире на федеральном или тематических каналах, либо показывают в записи. Матчи Первой лиги редко показывают.

В пляжном футболе из клуба проще попасть в сборную России, потому что команд не так много и уровень конкуренции пониже. Но у футболистов Первой лиги есть огромные перспективы попасть в РПЛ и заработать уже по-настоящему большие деньги и славу», – цитирует Никонорова Metaratings.

В 2021 году Никоноров в составе сборной России стал чемпионом мира по пляжному футболу.