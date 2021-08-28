Сегодня, 28 августа, сборная России сыграет в 1/2 финала чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в Москве. Соперник — команда Швейцарии.

Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Российская сборная заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах. Швейцарцы стали первыми в группе C.

В четвертьфинале Россия обыграла Испанию (4:2), а Швейцария разгромила Уругвай (10:1).

Расписание всех матчей плей-офф чемпионата мира — здесь.

Прямую трансляцию матча Россия — Швейцария можно посмотреть в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».