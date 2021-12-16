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Матыцин — о победе пляжной сборной на домашнем ЧМ: «Это подвиг»

19:23
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Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал подвигом победу национальной сборной на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу.

— Это подвиг, совершенный в третий раз. Тем более в такое непростое время. Бразильцы говорили, что они лучшие, но по итогу победили мы. Спасибо всем за яркий праздник. Мы верим в российский футбол. Это мотивация нашему большому футболу на траве участвовать на чемпионате мира в Катаре, — сказал Матыцин на торжественном вечере пляжного футбола, который организован РФС и проходит в четверг в «Лужниках».

В 2021 году Россия впервые приняла мировое первенство по пляжному футболу. Национальная команда одержала победу, обыграв в финале сборную Японии.

(Микеле Антонов)

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