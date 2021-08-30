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Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу

13:57
29 августа. Москва. Россия — Япония — 5:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
29 августа. Москва. Россия — Япония — 5:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу.

«От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

В воскресенье сборная России победила команду Японии со счетом 5:2 в финальном матче домашнего чемпионата мира. Россияне в третий раз в своей истории выиграли золотые медали мирового первенства.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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