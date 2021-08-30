Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу
13:57
Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу.
«От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.
В воскресенье сборная России победила команду Японии со счетом 5:2 в финальном матче домашнего чемпионата мира. Россияне в третий раз в своей истории выиграли золотые медали мирового первенства.
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