Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу.

«От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

В воскресенье сборная России победила команду Японии со счетом 5:2 в финальном матче домашнего чемпионата мира. Россияне в третий раз в своей истории выиграли золотые медали мирового первенства.