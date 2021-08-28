Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 1/2 финала
08:00
В субботу, 28 августа, на чемпионате мира по пляжному футболу будут сыграны матчи 1/2 финала.
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021. 1/2 финала
Россия — Швейцария. 18:00
Япония — Сенегал. 19:30
Финал и матч за третье место — в воскресенье, 29 августа.
ЧМ по пляжному футболу-2021: расписание плей-офф и результаты матчей
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