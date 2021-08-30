Сборная России по мини-футболу выступит на ЧМ в такой же форме, как и чемпионская сборная по пляжному футболу

Надпись «Наши парни» заменит герб страны на форме сборной России на чемпионате мира по мини-футболу.

«Слоган «Наши парни» будет на форме сборной России по мини-футболу во время чемпионата мира», — сказали в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) россиянам нельзя демонстрировать на чемпионатах мира государственные символы. Сборная сыграет на турнире под флагом Олимпийского комитета России.

В форме с такой же эмблемой сборная России по пляжному футболу 29 августа стала чемпионом мира в Москве.