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Сборная России по мини-футболу выступит на ЧМ в такой же форме, как и чемпионская сборная по пляжному футболу

16:30
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Надпись «Наши парни» заменит герб страны на форме сборной России на чемпионате мира по мини-футболу.

«Слоган «Наши парни» будет на форме сборной России по мини-футболу во время чемпионата мира», — сказали в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) россиянам нельзя демонстрировать на чемпионатах мира государственные символы. Сборная сыграет на турнире под флагом Олимпийского комитета России.

В форме с такой же эмблемой сборная России по пляжному футболу 29 августа стала чемпионом мира в Москве.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12254761

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Иван Шитик все материалы автора

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