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Сборная России обыграла Испанию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

21:51
Россия — Испания — 4:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия — Испания — 4:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. В 1/4 финала россияне обыграли Испанию со счетом 4:2.

Автором победного гола стал Алексей Макаров, который получил красную карточку на 23-й минуте встречи. В концовке встречи у России также был удален Федор Земсков.

За выход в финал российская команда поборется с Швейцарией, которая в четвертьфинале разгромила Уругвай — 10:1. Матч состоится 28 августа.

Расписание всех матчей плей-офф чемпионата мира — здесь.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

1/4 финала

Россия Испания 4:2

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Александр Кравченко все материалы автора

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