Сборная России обыграла Испанию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу
21:51
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. В 1/4 финала россияне обыграли Испанию со счетом 4:2.
Автором победного гола стал Алексей Макаров, который получил красную карточку на 23-й минуте встречи. В концовке встречи у России также был удален Федор Земсков.
За выход в финал российская команда поборется с Швейцарией, которая в четвертьфинале разгромила Уругвай — 10:1. Матч состоится 28 августа.
Расписание всех матчей плей-офф чемпионата мира — здесь.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
1/4 финала
Россия — Испания — 4:2
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